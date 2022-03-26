Украинские военные близки к освобождению Тростянца от российских войск - ВСУ
Стратегическое командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что украинские военные и силы территориальной обороны продолжают выбивать российские войска из населенного пункта Тростянец Сумской области.
Об этом Стратегическое командование ВСУ пишет в Facebook.
"Украинское сафари 2.0 в Тростянце Сумской области продолжается по плану... Даже мокрого места не оставим от второй армии мира", - говорится в сообщении командования.
В штабе добавили, что освобождение города от российских оккупантов приближается к финальной стадии.
Ранее мы писали, что в Тростянце под Сумами бушует масштабный пожар. Его не могут потушить из-за уличных боев.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.
Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".