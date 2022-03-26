Стратегическое командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что украинские военные и силы территориальной обороны продолжают выбивать российские войска из населенного пункта Тростянец Сумской области.

Об этом Стратегическое командование ВСУ пишет в Facebook.

"Украинское сафари 2.0 в Тростянце Сумской области продолжается по плану... Даже мокрого места не оставим от второй армии мира", - говорится в сообщении командования.

В штабе добавили, что освобождение города от российских оккупантов приближается к финальной стадии.

Ранее мы писали, что в Тростянце под Сумами бушует масштабный пожар. Его не могут потушить из-за уличных боев.

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