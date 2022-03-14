Войска РФ удерживают город Тростянец под Сумами. В районе вокзала установлены системы залпового огня. Видео
Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что город Тростянец удерживается армией РФ.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Их штаб находится на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и бьют из нее по населенным пунктам", - написал Живицкий.
Он также показал видео, как россияне установили системы залпового огня в районе железнодорожного вокзала и стреляют оттуда.
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