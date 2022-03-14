Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что город Тростянец удерживается армией РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Их штаб находится на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и бьют из нее по населенным пунктам", - написал Живицкий.

Он также показал видео, как россияне установили системы залпового огня в районе железнодорожного вокзала и стреляют оттуда.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе началось цифровое вещание российских телеканалов.

Также сообщали, что осажденный российскими войсками Изюм остался без электричества, газа и воды.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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