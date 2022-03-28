C начала войны в Украине, которую развязала Россия, погибли 143 украинских ребенка. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

Наибольшее число пострадавших детей в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

"143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия. Больше всего пострадало детей в Киевской - 67, Харьковской - 49, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 30, Луганской - 27, Запорожской - 21, Херсонской областях - 24, столице - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях", - говорится в сообщении.

Напомним, 4,3 млн украинских детей покинули свои дома из-за войны, это крупнейшее перемещение со времен Второй мировой.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.