В результате обстрелов 28 марта пострадал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области, ранен епископ Волновахский Амвросий.

Об этом сообщил Телеграм-канал Украинской православной церкви.

"28 марта 2022 года в результате обстрелов в очередной раз потерпела разрушения Николо-Васильевская обитель. Был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии", - сказано в записи.

В епархии попросили молитв о выздоровлении раненого владыки Амвросия, однако о степени тяжести ранения и состоянии клирика подробностей не сообщили.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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