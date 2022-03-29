Российские власти сообщают, что предварительная причина взрыва под Белгородом - "человеческий фактор".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

"Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошёл из-за человеческого фактора", — сообщил источник агентства в экстренных службах.

На вечер по официальным данным у гражданских никто не пострадал. У военных четыре человека получили ранения.

"Версию про удар украинской ракетой, о которой написали ранее российские телеграм-каналы, как видим, в РФ официально не подтверждают", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня вечером российские Телеграм-каналы опубликовали видео, как в Белгородской области взорвался склад боеприпасов. Позже губернатор Белгородской области подтвердил, что взорвались военные склады. Российские Телеграм-каналы пишут об ударе по складу украинской ракеты, но эта информация пока никем официально не озвучена и не подтверждена.

Ранее, 23 марта, губернатор Белгородской области заявлял, что выпущенный со стороны Украины снаряд попал на территорию двух населенных пунктов в Белгородской области России.

Также о взрывах в российском Белгороде заявляли пятого марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.