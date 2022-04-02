У крупнейшего украинского оператора онлайн-торговли Rozetka - большие проблемы.

Мы уже писали, что с начала войны доставки через Rozetka стали давать сбой. Люди начали жаловаться, что уже оплаченный товар не привозят, а деньги не возвращают. Также пошли жалобы на задержку оплат от поставщиков, которые продают свой товар через Rozetka.

На что основатель компании Владислав Чечеткин ответил: "Если будем существовать - рассчитаемся".

Но за последние две недели ситуация значительно ухудшилась.

На днях Чечеткин разослал письма сотрудникам о массовых увольнениях. Об этом "Стране" рассказали работники Rozetka. Владислав Чечеткин также сообщил о резком падении оборотов компании - за три недели они сократились с 4 млрд до 23 млн. Склады и магазины заблокированы и частично уничтожены, доставка работает с перебоями.

Впрочем, он говорит, что крест на бизнесе ставить рано. Компания перемещает склады во Львовскую область и рассчитывает "начать все с начала". Посещаемость на площадке - порядка миллиона человек в день, что меньше, чем до войны, но по нынешним временам все же неплохо.

Между тем, как говорят эксперты, крах Rozetka, который все же не исключен, может сильно ударить по украинскому рынку.

Во-первых, под угрозой крупный канал поставки товаров, что при нынешнем кризисе в ритейле будет для потребителей весьма болезненным. Во-вторых, в компании зависли деньги многих поставщиков, а это в основном, мелкий и средний бизнес, по которому сильно ударила война. В-третьих, без товара и денег рискуют остаться многие покупатели.

Разбирались, что произошло с Rozetka и есть ли шансы ее спасти.

Зависли деньги и товары

Десять дней назад основатель Rozetka Владислав Чечеткин перечислял "Стране" главные сложности, с которыми столкнулась компания с начала войны.

"Линия фронта, отрезавшая часть людей, обстрелы, блок-посты, комендантский час", - говорил Владислав Чечеткин.

Он также отмечал, что не хватает людей для обработки заказов, работники боятся попасть под обстрелы на складах, часть магазинов и пунктов выдачи закрыты. При этом поток потенциальных клиентов продолжает оставаться огромным - ежедневно на Rozetka заходит порядка миллиона клиентов.

Уже на тот момент к Rozetka была масса претензий со стороны покупателей и поставщиков.

Люди жаловались, что сроки доставки - просто огромные. Отказаться от "просроченной" покупки и получить заранее уплаченные средства тоже практически нереально.

"Хватит лицемерить. Зайдите на страницу Розетки и почитайте, сколько людей ваша компания кинула. Ни денег вернуть, ни товар получить", - пишет Юлия Коношко.

Киевлянка Марина рассказала нам, что еще в начале марта заказала на Rozetka корм для собаки. Сроки обещанной доставки несколько раз переносились, причем, каждый раз в контакт-центре сообщали, что "товар уже в пути" и вот-вот прибудет в центр выдачи заказов. Но затем заказ был отменен без ведома покупателя.

"Хорошо, что я для подстраховки сделала несколько заказов, иначе бы собака просто осталась голодной", - говорит девушка. По итогу товар все же доставили, правда, с большой задержкой. Девушка сделала повторный заказ, и все пошло по новой - извинения, перенос сроков, провалы в коммуникации (горячая линия просто не работала). Но и это заказ на днях удалось получить. То есть, доставка работает, но со сбоями, путаницей и на нервах.

Хотя есть и более проблемные ситуации, когда речь идет не просто о срыве сроков, но и о потере денег.

"Заказали 10 марта 200 штук термобелья по 55 гривен. Обещали отправить 13 марта. Ок, ждем. 14 марта позвонили с Розетки и сказали, что отправка будет в ближайшее время. 16 марта отправка так и не состоялась. Позвонили в Розетку, нам сказали, что отправка будет неизвестно когда. Отменили заказ. Но товар снова есть на Розетке, но уже не по 55 гривен, а по 90! Б - бизнес", - возмущается Анна Домбровская.

Владислав Чечеткин уверял, что деньги всем клиентам, которые оплатили заказы, а затем отменили их из-за слишком больших сроков доставки, вернут.

"По ценам. Мы не поднимаем цены на товар, который есть на складе, и не меняем цены в заказах. Но поставщики могут повышать цены и мы, конечно, не можем закупать товар и продавать в убыток", - пояснил Чечеткин.

Впрочем, на Rozetka пошли жалобы и от поставщиков. Предприниматели утверждают, что компания не платит им денег и не возвращает товар. Но тут ситуация, похоже, совсем патовая, так как многие склады Rozetka, в частности, под Киевом, разграблены и разрушены. То есть, товара просто нет.

Слухи о том, что Rozetka "кидает на деньги" очень быстро распространились по рынку. В итоге началась паника и среди покупателей, успевших оплатить заказы, но так их и не получивших, и среди поставщиков, у которых зависли товары и деньги. И те, и другие уже не соглашаются ждать доставки и мириться с увеличением сроков из-за войны, а пытаются спасти свои деньги - отменяют заказы, требуют возврата средств и товара.

То есть, начался эффект домино. При этом по состоянию на сейчас ассортимент на Rozetka заметно сузился, но заказы исправно принимают и даже обещают вменяемые сроки доставки. К примеру, доставить детскую смесь в Киев и Вышгород берутся уже на завтра. Будут ли выдержаны эти сроки - вопрос. Предоплаты по этому товару не требуют - можно насчитаться при получении. Но это при условии доставки в пункт выдачи Rozetka. Если с доставкой "Новой почтой" требуют предоплату.

В итоге оборот Rozetka за три недели упал с 4 млрд до 23 млн. И по итогу все идет к тому, что крупнейшая сеть может просто рухнуть.

"Все, что мы вместе с Ириной Чечеткиной (бизнес-партнер и жена Чечеткина - Ред.) и вместе с вами строили почти 18 лет, все, чему мы посвятили жизнь, было уничтожено у нас на глазах",- отметил в письме к сотрудникам Владислав Чечеткин.

"Увольнения начались еще до войны"

Параллельно на Rozetka идут внутренние разборки. На днях многие работники компании получили письма с уведомлениями об увольнении.

Но, как говорят сами работники, проблемы на самом деле начались еще до войны.

"За неделю до войны нам всем сообщили, что в связи с уменьшением продаж (никто этого факта официально не подтвердил) нам выплатят только 80% заработной платы. О том, что это незаконно и ничем не обоснованно, можно даже не писать, все об этом знают. Также всем тимлидам компании в принудительном порядке приказали уволить 20% команды. Приказ обосновали недостаточной квалификацией сотрудников",- описывает события на своей странице в Фейсбуке Мария Романенко. С началом войны, по ее словам, люди продолжали работать и им обещали зарплату. Но 13 марта сообщили, что оплатят не оклад, а строго отработанные часы. К примеру, большинству дизайнеров могли предложить только по тысяче гривен за месяц.

"Никто не ожидал такого отношения к сотрудникам",- резюмирует Романенко.

Распустили также отдел разработки, так как не было денег заплатить программистам.

При этом в Rozetka заявляли, что с начала войны сотрудники "разбежались", из -за чего, якобы, компания не успевает обрабатывать заказы.

Как говорит работник компании Оксана Соломатникова, оставшийся персонал компании "по шесть дней на неделю работает на складе, таскает ящики, принимает товары, занимается оптимизацией" и делает все возможное, чтобы ускорить доставку. А что касается сокращений и снижения зарплаты, то это напрямую связано с ударом по бизнесу Rozetka.

"Не платят за товар и транспорт"

Нарастает нервозность и среди перевозчиков, которые работали с Rozetka.

"С начала войны наш надежный партнер Rozetka просто исчез из коммуникации и прекратил все оплаты перевозчикам",- заявил коммерческий директор International Cargo Delivery Константин Афанасьев. Задолженность перед его компанией составила порядка 200 тысяч гривен. Во многом это поясняет "проблемы с логистикой", на которые жалуются в компании - работать в сегодняшних рискованных условиях да еще и в долг хотят далеко не все транспортники.

То же самое по поставщикам. Предприниматели жалуются, что деньги за товар им на возвращают и даже ре выходят на связь.

"Мы поставили товар, его, судя по всему, уже продали. Но денег нет, задержка уже в полтора месяца, то есть, история началась еще до войны. Но сейчас даже трубку не берут, и непонятно, что будет с деньгами. Думаю, компания просто слишком быстро росла - открывали новые отделения, склады, очевидно, на это шли все средства, и не факт, что только собственные. То есть, строили "пирамиду" - деньги одних клиентов пускали на бизнес, им платили за счет средств от других клиентов и так по кругу. Но война все разрушила. Теперь непонятно не только что будет с бизнесом Rozetka, но и как выжить многим поставщикам, деньги которых оказались заблокированными. О покупателях я вообще молчу - люди потеряли последние деньги, пытаясь заказать необходимые им товары",- говорит нам предприниматель, сотрудничавший с Rozetka.

Переехали во Львов, наладили поставки еды

Основатель компании Владислав Чечеткин сейчас не сильно распространяется о проблемах Rozetka. Отмечает только, что предпринимает попытку спасти бизнес. Для этого склады переносятся в западные регионы, в частности, во Львове, где у Rozetka уде есть склад, хотя и "в 50 раз меньше" прежних. Также, якобы, фиксируется небольшое увеличение количества клиентов. Все это дает "робкие надежды".

"За последние пять дней мы увидели позитивную динамику. Мы построили бомбоубежище на складах под Киевом, чтобы люди могли работать, чувствуя защищенность. Мы смогли наладить логистику товаров, которые нужны украинцам в первую очередь: пищевых продуктов, фонариков, пауербанков. Ежедневная посещаемость rozetka.ua выросла до миллиона человек. Да, это крохи, по сравнению с январем 2022 года, но все же - надежда на лучшее", - пишет Чечеткин.

Как говорит экс- директор по маркетингу другого крупного маркетплейса prom.ua

Алексей Филановский, главная причина проблем Rozetka - война.

"Большая компания не может работать ниже определенных оборотов. А сейчас этой минимальной планки нет. У нас 10 млн людей мигрировало, многие города живут в условиях боевых действий, понятно, заказов стало намного меньше. Чтобы пережить это трудное время нужна была определенная финансовая подушка, которой, очевидно, не было. Поэтому в компании думают как выжить", - говорит Филановский.

Также эксперты говорят, что кейс Rozetka - показателен. Похожие риски сейчас и у других компаний, бизнес которых завязан на крупных складах (которые становятся мишенью для вражеских обстрелов и грабежей), большом количестве поставщиков и покупателей и сложных логистических схемах. В условиях войны такая модель оказывается нерабочей.

При этом, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, шансы покупателей и бизнес-партнеров выбить товары и деньги невелики.

"Формально с 24 февраля та же Rozetka может ссылаться на форс-мажор, хотя все равно нужно будет доказать невозможность выполнения обязательств. Что касается ситуации с поставщиками и транспортниками, то тут все зависит от того, какие условия были прописаны в контрактах и можно ли списать их невыполнение на войну",- говорит Кравец.

Чечеткин рассказал, что ежемесячный оборот компании упал в 170 раз - с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели.

Ранее мы писали, что война замедлила или остановила работу 86% украинских компаний.