"Или воюйте до последнего украинца". Подоляк призвал Запад отказаться от российских энергоресурсов
Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал западные страны либо ввести эмбарго на покупку энергоресурсов у России, либо сказать "воюйте до последнего украинца".
"Необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - написал Подоляк.
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