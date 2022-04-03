Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал западные страны либо ввести эмбарго на покупку энергоресурсов у России, либо сказать "воюйте до последнего украинца".

"Необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - написал Подоляк.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".