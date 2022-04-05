После кратковременного похолодания с заморозками и даже снегом в некоторых регионах в Украину наконец-то идет тепло. В среду, 6 апреля, во всех регионах температура воздуха днем будет подбираться к +15.

Об этом говорят данные Гидрометцентра.

Средняя дневная температура в Украине установится на уровне +9...+11 градусов. Теплее всего будет в Николаевской, Черновицкой и Винницкой областях: там столбики термометров поднимутся до +15 и +16 градусов.

Ночью все еще будет довольно прохладно: +2...+4 градуса.

На всей территории Украины будет облачно, а на северо-западе, севере и северо-востоке пройдут небольшие дожди.

В Киеве 6 апреля будет пасмурно, без осадков. Ночная температура составит +1...+3 градуса, дневная - +10...+12 градусов Цельсия.

В начале месяца "Страна" публиковала прогноз погоды на весь апрель. Синоптики предрекли, что погода в апреле будет контрастной. Месяц начнется с дождей и похолодания в части областей. Затем выйдет солнце и потеплеет, в некоторых регионах до +20. Но настоящее весеннее тепло вряд ли стоит ждать раньше, чем в конце месяца.

Между тем в Антарктиде сейчас рекордно потеплело до -15 градусов, и от нее откололся айсберг площадью с Нью-Йорк.