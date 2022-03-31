Апрель начнется в Украине дождями и мокрым снегом, температура воздуха будет колебаться от нуля до +20 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра начинается апрель – мой любимый месяц. Апрель принесет очень разную, богатую на метеоявления погоду в Украине", – говорится в сообщении Диденко.

По прогнозу синоптика, дожди 1 апреля пройдут в западных областях, в Винницкой и части Черкасской области. На остальной территории Украины (восточные области, южная часть, большинство центральных областей) будет преобладать сухая погода.

"Дожди завтра в отдельных районах могут быть сильными!" – предупредила синоптик.

Сильный ветер будет наблюдаться в южных областях, в Крыму, на востоке и в центре Украины.

По данным Диденко, в центральных и восточных областях, в южной части Украины столбики термометров поднимутся до +15... +20.

"На западе уже похолодает до +6... +12, хотя, например, Черновицкая область еще удержится в пределах +15... +17. Начнет свежеть воздух и в северных областях, однако основной холод готовится 2-3 апреля", – прогнозирует синоптик.

В Киеве 1-го апреля предполагается дождь.

"Температура воздуха в течение дня немного понизится по сравнению с сегодняшней, ожидается около +11... +13 градусов", - подытожила Диденко.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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