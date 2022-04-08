На сегодня согласованы маршруты 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Людей призывают выезжать из опасных мест на собственном транспорте, автобусах и поездах.

Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опубликовала в Telegram полный список.

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Бердянск - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Токмак - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами). Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). "В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10", - уточнила Верещук.

Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут. Место собра: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Скриншот: Telegram/Ірина Верещук

Напомним, что ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что необходимости в эвакуации жителей Харькова нет.

А вот тех, кто проживает в Луганской области, наоборот призывают выехать в более безопасное место для того, чтобы уберечься от активных боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.