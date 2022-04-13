В Украину возвращается тепло, но не на всю территорию страны. В трех восточных областях и Крыму будут дожди и сохранится прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Луцке, Ровно, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде, а также в областях будет в большей степени солнечно, дневная температура составит +13...+16 градусов, а ночью столбик термометра покажет +3...+6.

В Центре и на Севере будет чуть прохладнее, но тоже солнечно. Так, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях будет днем +12...+14, а ночью +4...+6.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается +12...+16 днем и ночью +4...+6. Чуть восточнее будет холоднее: в Днепропетровской и Запорожской области ожидается +10...+13 днем и +3...+6 ночью.

Холоднее всего будет в Луганской и Донецкой областях - там ожидается +7...+9 днем, +3...+5 ночью. В этих областях также ожидаются небольшие осадки.

В Харьковской области и Крыму также ожидаются дожди, но будет теплее: +12...+14 днем и примерно +5 ночью.

Скриншот: meteo.gov.ua

Мы писали, что на сегодня, 13 апреля, практически по всей Украине ожидались порывы северного или северо-западного ветра до 15-22 м/с.

Напомним, что по словам специалиста из ЦРУ Украине нужны дожди, чтобы ослабить наступление россиян на Донбассе.