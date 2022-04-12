В среду, 13 апреля, практически по всей Украине ожидаются порывы северного или северо-западного ветра до 15-22 м/с. Исключение станут западные регионы. А в Приазовье ветер ожидается преимущественно западного направления, но не менее сильный. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в южной части Украины и в восточных областях пройдут дожди, местами (особенно в Приазовье) сильные дожди. Также днем в среду периодические дожди (небольшие) предполагаются в северных и центральных областях (на Полтавщине, Днепропетровщине – ближе к умеренным).

Неоднородной будет и температура воздуха. В Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать холодная погода +4+9 градусов.

Немного теплее в Одесской области - до +9+12 градусов.

Харьковская область и большая часть Сумской также попадут в теплый островок, там прогнозируют +12+15.

В Киевской, Житомирской областях и в большинстве западных регионов завтра днем ​​ожидается +9+14 градусов.

В Киеве 13 апреля - сильный северный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ближайшую ночь +2+5 градусов, а завтра днем ​​около +10 градусов.

14, 15, 16 апреля в Украине немного потеплеет. Однако 16 апреля в западных областях, а 17 апреля в большинстве других регионов снова ожидается похолодание, до +4+8 градусов. Только в восточных областях Украины и на юго-востоке сохранится теплая погода.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.