В ночь с 17 на 18 апреля мобильное приложение и web-версия "Приват24" снова будут недоступны.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как сообщили в "Приватбанке", будет проводиться очередной этап регламентных работ. По плану они займут 9 часов - с 23:00 17 апреля до 08:00 18 апреля.

В банке также предупредили, что в течение дня 18 апреля возможны временные перебои в работе "Приват24" в процессе стабилизации работы сервисов.

Напомним, на неделе у "Приватбанка" произошел сбой в системе "Приват24".

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

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