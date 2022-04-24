Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на Поливальный понедельник для всей Украины. Прогноз она описала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, завтра, 25 апреля, будет еще теплее, чем в пасхальный день - в большинстве наших областей ожидается +17...+22 градуса.

"Дожди пройдут в понедельник в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской областях, в Кропивницком с районами, вечером еще и в Одесской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - написала синоптик.

По словам Диденко, ветер будет иметь юго-западное направление, будет порывистым, иногда даже с сильными порывами. Лишь в восточной части - слабый, максимум умеренный.

"В Киеве завтра, 25 апреля, также пройдет дождь. Юго-западный ветер предполагается порывистым, к сильному, к вечеру понедельника угомонится", - написала синоптик.

Облачность и порывистый ветер в столице компенсирует высокая температура воздуха - в столице завтра ожидается +18...+20 градусов.





Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее мы давали прогноз погоды на весь апрель.

Также погода влияет и на военную ситуацию в Украине. Так, степная местность в восточной части Украины - это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами. Поэтому для Украины будет выгодно, если в той части страны будут дожди и слякоть, чтобы усложнить наступление техники противников.