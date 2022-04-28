Украинский омбудсмен заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий заключение на родине, находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за рубежом.

Об этом Людмила Денисова сообщила в Telegram со ссылкой на данные врача альтернативного медицинского консилиума, созданного при Народном защитнике Грузии Отара Тоидзе.

"Промедление с лечением Михеила может привести к его инвалидности, а в дальнейшем даже к летальному исходу", - написала она

Также и грузинский омбудсмен Нино Ломджария призвала власти страны обеспечить Саакашвили необходимое лечение согласно рекомендациям альтернативного медицинского консилиума.

"Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права. В частности, третью статью Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - пишет Денисова.

Ранее власти Грузии заявили, что ЕСПЧ отказал Саакашвили в жалобе на ненадлежащее лечение и обращение в тюрьме.

А на днях премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернулся в Грузию для открытия второго фронта против России.