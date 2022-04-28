Ставший знаменитым шестиметровый стол президента РФ Владимира Путина изготовлен из дерева и покрыт белым лаком с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы.

Стол был изготовлен 25 лет назад, но стал часто появляться в интерьере Путина во время пандемии, чтобы никто из собеседников не мог заразить российского президента.

Об этом дизайнер стола Ренато Полонья рассказал итальянской газете Corriere.

По словам Полоньи, он изготовил достаточно много мебели и занимался оформлением помещений по заказу Кремля в 1995-1997 годах.

Сколько тогда стоил изготовленный стол, он уже не помнит, но сейчас такая работа обошлась бы в 100 тысяч евро.

Напомним, в начале февраля во время визита президента Франции в Кремль Владимир Путин посадил своего коллегу за огромный стол. Путин держал Макрона на таком расстоянии от себя, потому что гость отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус, не желая давать россиянам свою ДНК.

Вместе с тем во время встречи Путина с Лукашенко в Кремле обошлись без шестиметрового стола.

Также ранее СМИ сообщали, что под "дворцом Путина" есть 16-этажный бункер.