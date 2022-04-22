В Кремле считают, что сейчас у России нет вариантов закончить войну в Украине, которые не привели бы к падению рейтингов власти. И именно поэтому у Путина настроены продолжать войну до достижения того, что можно будет представить "победой", пишет издание "Медуза" со ссылкой на близкие к Администрации президента РФ источники.

Проработка сценариев выхода из войны, как сообщили собеседники "Медузы", началась несколько недель назад.

"Посмотрели, покрутили - какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому общественное мнение к возможному проведению переговоров (и заключению мира - Ред.) решили не готовить", - сообщил источник.

В Кремле считают, что большинство россиян воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом".

Также там уверены, что одним из самых серьезных препятствий для "выхода общества из войны" может стать позиция большинства населения, которое, по данным опросов, поддерживает "спецоперацию".

Источники "Медузы" сообщают, что на таком фоне в Кремле "опасаются возможного недовольства" отступлением войск и переговорами. По оценке властей, оно может вылиться даже в уличные протесты.

В АП РФ считают, что сейчас спорить с общественным мнением уже поздно, а воевать все равно придется до какого-то результата, который можно объявить "победой", пишет "Медуза".

В то же время, эксперты издания и социологи сомневаются, что окончание войны и переход к мирным переговорам может вызвать протесты.

Они отмечают, что люди, скорее, пассивны - они могут быть не против войны, но и не за нее. Респонденты высказываются по инерции - даже, может, не кривят душой. Но это не воинственная поддержка. Сами воевать эти люди не готовы.

И в случае "приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не приходится: "граждане перестанут думать и говорить о нацистах, полностью переключатся на свои личные проблемы".

Также издание приводит данные опроса, проведённого в Москве оппозиционным политиком Романом Юнеманом, который показал, что чем выше материальное благополучие россиян, тем в большей степени они поддерживают «спецоперацию». Но социологи отмечают, что многие люди с высокими доходами в Москве это чиновники, силовики, работники госкорпораций и члены их семей. Что могло и повлиять на подобный результат.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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