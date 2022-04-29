В "Приватбанке" объяснили частые технические работы в апреле, из-за которых у клиентов были проблемы с работой части сервисов банка, переносом дата-центров в Европу. Это обусловлено угрозой физического уничтожения дата-центров в Киеве и Днепре.

Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет Forbes.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", - сказал он. 

Мы также писали о том, что 20 марта не работало приложение "Приват24". В это время клиенты не могли проводить платежи в системе. 

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае. 

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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