Российский военный самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции.

Об этом сообщает Шведское радио.

После короткого промежутка времени Ан-30 покинул чужое воздушное пространство.

В связи с инцидентом министр обороны Петер Гультквист назвал действия экипажа неприемлемыми и заявил, что Швеция "ответит по дипломатической линии".

Отметим, что Ан-30 - самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

Напомним, что после вторжения России в Украину Швеция и Финляндия, расположенные относительно недалеко от северных границ России, начали обсуждать вступление в Североатлантический альянс - НАТО. Хотя до агрессии со стороны России большинство населения было против вступления в НАТО.

Россия в ответ на такие обсуждения пригрозила этим северным странам, но отказа от вступления не последовало.

Соединенные Штаты заявили, что решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковая будет подготовлена двумя странами до начала саммита Альянса.

Также "Страна" рассказывала, что Турецкое правительство больше не будет пропускать через свое воздушное пространство военные и гражданские самолеты России, направляющиеся в Сирию.