Российский военный самолет залетел на территорию Швеции
Российский военный самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции.
Об этом сообщает Шведское радио.
После короткого промежутка времени Ан-30 покинул чужое воздушное пространство.
В связи с инцидентом министр обороны Петер Гультквист назвал действия экипажа неприемлемыми и заявил, что Швеция "ответит по дипломатической линии".
Отметим, что Ан-30 - самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.
Напомним, что после вторжения России в Украину Швеция и Финляндия, расположенные относительно недалеко от северных границ России, начали обсуждать вступление в Североатлантический альянс - НАТО. Хотя до агрессии со стороны России большинство населения было против вступления в НАТО.
Россия в ответ на такие обсуждения пригрозила этим северным странам, но отказа от вступления не последовало.
Соединенные Штаты заявили, что решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковая будет подготовлена двумя странами до начала саммита Альянса.
Также "Страна" рассказывала, что Турецкое правительство больше не будет пропускать через свое воздушное пространство военные и гражданские самолеты России, направляющиеся в Сирию.