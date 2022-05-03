В среду, 4 мая, в Украине погода будет удерживать подогревшуюся накануне температуру воздуха. В течение дня завтра предполагается +14+17. В вот на востоке и юге страны уже повеет "легким летом" - там прогнозируют до +22. Свежее будет в северных и северо-восточных областях - там не выше +12+16 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

При этом она предупреждает, что нас пока ждут холодные ночи. В частности, ближайшей ночью ожидается +5+9 градусов. А вот парочка следующих ночей принесут в большинство областей еще и небольшие заморозки. Исключение составит лишь юг Украины.

"Атмосферный фронт будет проходить завтра по территории Украины и принесет, несмотря на военную терминологию - фронт, совсем мирные дождь и местами грозу в центральные, западные области, Харьковщину, Одесщину и Николаевщину. Гроза может вызвать дополнительный стресс от звука грома - учитывайте прогноз погоды!" - предостерегает синоптик.

На севере Украины существенные осадки маловероятны, максимум с неба упадет "какие-то несколько капель".

На юго-востоке страны будет преобладать сухая погода. В центральных областях 4 мая может быть сильный ветер преимущественно северного направления.

В Киеве в среду днем ​​ожидается около +15 градусов. Ночью будет около +5+7 градусов. А вот в ночные часы 5 и 6 мая возможны в окрестностях заморозки. Серьезного дождя завтра в столице не предвидится.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.