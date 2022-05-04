В ночь на четверг, 5 мая, в Украине ожидаются заморозки 0-3 градуса. Они накроют северные, западные и центральные области Украины. Также сильный северо-восточный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду возможен в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 5 мая в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, атмосферное давление будет повышенным. Однако в Приазовье, Крыму и местами в Карпатах пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, умеренный, порывистый на юге, в центре и в горах.



Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до +1+6 градусов, в южных и восточных регионах +4+9.

В течение дня четверга столбики термометров поднимутся до +12+16 градусов, в западных областях и южной части будет теплее, +15+19 градусов.

В Киеве завтра осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Однако в столице станет несколько прохладнее. Ночью +3+5 градусов, а в окрестностях возможны заморозки. В дневные часы прогнозируют +13 +14 градусов.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.