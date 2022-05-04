Донецкий "Шахтёр", признанный формальным первой командой завершившегося чемпионата Украины по футболу, сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа благодаря победе "Ливерпуля".

Накануне "Ливерпуль" прошёл "Вильярреал" и вышел в финал текущего розыгрыша турнира сильнейших команд Старого Света, где встретится с "Манчестер Сити" или мадридским "Реалом", которые также гарантировали себе участие на групповом этапе следующего сезона через свои национальные чемпионаты.

Таким образом, согласно регламенту Лиги, в групповом этапе появляется вакантное место для чемпиона 12-й ассоциации, которой благодаря отстранению российских клубов стала украинская.

В этом сезоне чемпионат был закончен досрочно и командой, которая заняла первое место в турнирной таблице признан "Шахтер".

Ранее стало известно, что следующий чемпионат Украины по футболу может пройти на западе Украины или в Польше из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.