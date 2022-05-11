Четверг, 12 мая, будет в Украине жарким и ветреным. Воздух прогреется до +29 градусов. В западных регионах вероятны грозовые дожди.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Лето завтра сделает в Украине свою предварительную презентацию. Температура воздуха в течение дня поднимется до +22...+29 градусов", - написала Диденко.

По ее данным, в восточных областях и прибрежных районах будет на несколько градусов ниже, но также тепло: +18...+22 градуса.

По словам Диденко, порывы юго-западного ветра в Украине 12 мая будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду в большинстве областей Украины.

Ночью и утром в Украине 12 мая будет преобладать сухая погода, однако днем ​​ожидаются грозовые дожди в западных областях, к вечеру четверга осадки распространятся на весь запад и север, сообщила синоптик.

"В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться достаточно значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высока – внимательно прислушивайтесь к грому и не пугайтесь его", - предупредила синоптик.

По ее словам, в восточных областях, центральной и южной частях Украины завтра дожди маловероятны. В Киеве 12 мая ожидается ветреная жаркая погода. В течение дня воздух прогреется до +26...+28. Юго-западный ветер может достигать сильнейших порывов. В четверг вечером доберется в столицу атмосферный фронт и принесет кратковременные грозовые дожди, сообщила Диденко.

"Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений. Такие температурные скачки, сильный ветер, колебания атмосферного давления из-за перемещения атмосферного фронта, не говоря уже о ежедневных наших тревогах и стрессах - могут вызвать обострение сосудистых недугов, прыжки артериального давления, мигрени, общую слабость - прислушайтесь к себе", - написала синоптик.

Напомним, сегодня погода в Украине теплая, немного облачная и сухая.

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