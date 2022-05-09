Практический на всей территории Украины 10 мая установится теплая сухая погода с переменной облачностью. Дождить будет только на востоке.

Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Как видно по карте, во всех областях во вторник ожидается солнечная с небольшой облачностью погода. Днем воздух прогреется в среднем до +15...+18 градусов Цельсия. Ночью температура резко опустится до +3...+6 градусов. Только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет немного дождить. Температурные показатели в этих регионах будут такими же, как везде.

Рекордсменом по теплу станет Закарпатье - там днем столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов.

В Киеве дневная температура составит +15...+17 градусов, ночная - +4...+6. Осадков не предвидится.

Гидрометцентр предупредил, что в ночь на 10 и 11 мая в Украине, помимо большинства западных и южных областей, на поверхности грунта будут заморозки 0...-3° (I уровень опасности, желтый). А 10-12 мая в Украине кроме Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что в России 9 мая отменили все авиапарады якобы из-за погоды.

Также мы рассказывали, что автомобили в Киеве на 80% ответственны за загрязнение воздуха.