Днем в воскресенье, 1 мая, украинцев ожидает теплая и ясная погода. Однако ночью температура упадет до 4 градусов тепла. Осадков в День труда не ожидается.

Такой прогноз на завтра дал "Укргидрометцентр".

В западных регионах Украины завтра ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +15...+17 градусов Цельсия, ночь выдастся значительно холоднее - до +4...+6 градусов. В восточной части страны аналогичная ситуация.

В северной части Украины и в Киеве днем термометр покажет +13...+17 градусов, а вот ночью - всего лишь +4...+7.

И лишь в южной части страны ночью будет немного теплее - до +5...+8 градусов. Днем ожидается до +15...+17.

Напомним, на 1 и 2 мая в Запорожской области введут усиленный комендантский час. Он начнется в 17:00 (обычно в 21:00) и закончится в 05:00 2 мая. Так что насладиться майским теплом у горожан не очень получится.

Также Одесская областная военная администрация ввела усиленный комендантский час, который будет длиться в городе с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая.