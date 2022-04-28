В ближайшую ночь на пятницу, 29 апреля, в Украине ожидаются заморозки. Они накроют западных и северные регионы. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ночная температура воздуха ожидается на Западе и Севере 0-4 градуса тепла (плюс заморозки!), на остальной территории +4+9 градусов, а в южной части до +12 градусов.

В дневные часы температура воздуха будет составлять в большинстве областей +12+18 градусов, на юго-востоке и в Крыму +15+21 градус. При этом периодические дожди вероятны в западных и северных областях Украины, а во второй половине дня пятницы - еще в центральных областях и в южной части.

Дожди не станут носить затяжного характера и будут чередоваться с прояснениями.

"В Киеве 29 апреля температурный фон существенно не будет меняться, в течение дня ожидается +13+15 градусов.

Однако в ближайшую ночь будет холодно, +2+5 градусов, в окрестностях даже заморозки 0-3 градуса.

Небольшой дождь в столице в пятницу вероятен разве что вечером", - прогнозирует синоптик.

Также Наталья Диденко добавляет, что в ближайшие дни влажная, с дождями, погода будет доминировать в западных и северных областях, на остальной территории Украины - будет сухо.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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