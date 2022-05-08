В понедельник, 9 мая, через территорию Украины будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



"Холодный фронт - потому что за ним, в его тылу распространится свежий воздух, не холодный, просто на несколько градусов ниже", - объясняет синоптик.

По ее данным, во время дождя возможны грозы. Ветер в Украине может быть порывистым из-за прохождения атмосферного фронта, колебания атмосферного давления и температурных качелей.

"В понедельник кратковременные дожди, местами с грозами пройдут полосой от Закарпатья до Харьковщины.

Днем дождевая полоса охватит Закарпатье, Ивано-Франковскую, Черновицкую области, Хмельницкую, южные районы Львовщины и Тернопольщины, Кропивницкий с районами, Черкасщину, часть Днепра и Харьковщину. Вечером дожди дойдут до южной части Украины, Донетчины и Луганщины", - прогнозирует синоптик.

В течение понедельника в северной части Украины, в Одесской области и в Крыму существенные осадки маловероятны. Разве что ближайшей ночью небольшой дождь накроет северные регионы.

9 мая завтра ожидается небольшое снижение температуры воздуха в северных, центральных и западных областях Украины до +12...+17 градусов. На юге и востоке удержится теплая воздушная масса +17...+22 градуса.

В Киеве в ближайшую ночь и утром местами пройдет небольшой дождь, днем ​​9 мая будет сухо и солнечно.

Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, а завтра днем ​​около +14...+16 градусов.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".