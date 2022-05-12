В четверг, 12 мая, лето решило напомнить украинцам о себе высокими градусами, ведь сегодня местами прогреется даже до +30. К тому же вечером не исключены майские грозы в северных и западных регионах, а также в Винницкой области. А вот в пятницу, 13 мая, в Украине немного похолодает из-за холодного атмосферного фронта, в тылу которого распространится свежий воздух. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"После сегодняшнего почти зноя это снижение будет достаточно условным, однако все же - в течение дня пятницы ожидается в большинстве областей Украины +19+24 градуса. В южной части, кроме Запорожья и Крыма, преждевременные летние градусы еще задержатся до +25+28 градусов", - говорится в сообщении.

В ближайшую ночь дожди пройдут в восточных областях Украины. Днем ​​осадки появятся в Карпатах - там дожди с грозами будут сильными. Они также коснутся и прикарпатского региона. Также в пятницу днем ​​местами небольшие дожди пройдут в южной части, в Донецкой и Луганской областях.

Но все же большая часть территории Украины 13 мая будет принадлежать сухой погоде.

"Ветер за фронтом будет порывистым, поменяется с сегодняшнего юго-западного на северо-западный, порывы до 15-18 метров в секунду будут наблюдаться завтра на Востоке и на северо-востоке Украины", - добавляет синоптик.

В Киеве дождь с грозой пройдет в четверг, 12 мая, вечером. А завтра в столице осадки маловероятны. Ветер перейдет на северо-западный, будет порывистым.

"Температура воздуха снизится, а правильнее сказать, вернется в адекватное сезонное состояние, в течение дня пятницы в Киеве ожидается около +20 градусов", - добавляет синоптик.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.