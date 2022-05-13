В Киеве из-за сильного ветра 12 мая пострадала 400-летняя липа Петра Могилы.

Об этом сообщает в Telegram Киевская государственная городская администрация.

Биолог-исследователь Игорь Сингер обследовал дерево и рассказал, что будут проведены его санитарная обработка и фиксация. В дальнейшем нужно будет разработать систему ухода за раной. Также для фиксации дерева необходимо будет спроектировать, изготовить и установить систему динамической стабилизации кроны.

По мнению специалиста, причиной излома ветви стал анатомический порок развития ствола (врастающая кора). Кроме того, в глубине дерева развивались стволовые инфекции, поскольку установленная два десятилетия назад подпора начала врастать внутрь дерева.

После проведения необходимых действий памятник природы удастся спасти.

Всего в столице сломаны более 70 деревьев, повреждены - 230.

Напомним, 12 мая в Киеве и в соседних регионах - в Житомирской и Черниговской областях - бушевал ураган, из-за которого отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.