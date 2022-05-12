Из-за сильной бури в Киеве отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Об этом сообщает в Facebook Киевская государственная городская администрация.

"По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно подключить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными", – говорится в сообщении администрации.

Ранее мы писали, что во Львове вражеские ракеты повредили электроподстанции, часть города осталась без электричества.

Также "Страна" сообщала, что вся подконтрольная Украине часть Луганской области осталась без света из-за обстрелов РФ.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.