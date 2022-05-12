Из-за бури в Киеве без света остались сто тысяч человек. Фото: Flaickr

Из-за сильной бури в Киеве отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Об этом сообщает в Facebook Киевская государственная городская администрация.

"По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно подключить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными", – говорится в сообщении администрации.

Последствия бури в Киеве

Ранее мы писали, что во Львове вражеские ракеты повредили электроподстанции, часть города осталась без электричества.

Также "Страна" сообщала, что вся подконтрольная Украине часть Луганской области осталась без света из-за обстрелов РФ.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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