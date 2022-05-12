Сегодня, 12 мая, в Киеве и в соседних регионах - в Житомирской и Черниговской областях - бушевал ураган.

Соответствующие видео публиковали местные Telegram-каналы.

В некоторых местах в полях очевидцы сообщали о смерчах, имея в виду природное явление, а не РСЗО.

Напомним, в четверг, 12 мая, лето решило напомнить украинцам о себе высокими градусами. Местами воздух прогрелся до +30 градусов, после чего прогремели майские грозы в северных и западных регионах, а также в Винницкой области. А вот в пятницу, 13 мая, в Украине немного похолодает из-за холодного атмосферного фронта, в тылу которого распространится свежий воздух.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине потеплеет до 28 градусов тепла.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.