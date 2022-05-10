В среду, 11 мая, холодный атмосферный фронт с дождями в большинстве областей сменится на летние +15...+21 градус, а в западных областях будет +18...+24 градуса. В четверг, по ее информации, в Украине ожидается еще жарче, до +20...+28 градусов. Такой прогноз погоды передаёт синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"11 мая атмосферное давление в Украине будет повышенным, а осадки - маловероятными, только в Луганской области пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер будет теплым, будет дуть с юго-запада, в восточной части, особенно в Приазовье, ветер будет порывистым", - говорится в сообщении.

В Киеве среда ожидается теплой до +20 градусов. Осадков в столице завтра не ожидается, будет сухо и солнечно.

В четверг, 12 мая, столбики термометров в столице подпрыгнут до +28 градусов. "Однако в дальнейшем температура воздуха вернется в привычную норму, еще и подтянет за собой столь необходимые сейчас майские дожди", - добавила Диденко.

Как писала "Страна", сегодня в Украине также будет тепло, но немного облачно и сухо.

Несмотря на теплые майские дни, эта весна в Киеве пройдет без шашлыков, поскольку украинцам запретили посещать леса на время войны.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.