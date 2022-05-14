В Туркменистане введен целый ряд запретов для женщин.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода".

Женщинам не разрешают теперь носить "облегающую" одежду, красить волосы и прибегать к таким косметическим процедурам, как наращивание ногтей или ресниц.

Дорожная полиция Туркменистана также не разрешает мужчинам — водителям частных автомобилей перевозить женщин, если они не являются их родственницами. Кроме того, женщинам запрещено сидеть на переднем сиденье рядом с водителем.

Введены запреты на косметические операции, такие как увеличение груди и губ или татуаж бровей.

По данным издания, в последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы.

Ранее мы писали, что в марте на внеочередных выборах президента Туркменистана победил сын Бердымухамедова, набрав 73% голосов.

А перед этим в январе его отец Гурбангулы Бердымухамедов приказал ещё больше усилить контроль над Интернетом в стране. В стране заблокирован доступ к самым известным приложениям, социальным сетям, мессенджерам и сайтам: YouTube, Facebook, Twitter WhatsApp, WeChat и Viber.