В Туркменистане состоялись внеочередные выборы президента. На них победу одержал сын нынешнего главы государства Сердар Бердымухамедов.

Об этом сообщает KNEWS.

Избирательный комитет Туркменистана сообщает, что сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар набрал на выборах 72,97%.

Кроме Сердара Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь кандидатов. Все они, по оценкам экспертов, известны своей лояльностью к главе государства и не считались его настоящими конкурентами.

Сердар Бердымухамедов станет третьим президентом Туркменистана. Его отец Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост главы государства с 2007 года. Уходя с должности он заявил, что хочет "дать дорогу молодым". Между тем, первый президент страны Ниязов Сапармурат Атайович правил с 1990 по 2006 год.

Сердар Бердымухамедов с февраля 2021 года занимает пост вице-премьера по вопросам финансов и экономики. Ранее он был заместителем главы МИД и руководителем Ахалской области. Также он занимал должности министра промышленности и строительного производства, председателя Высшей контрольной палаты, члена Совета безопасности.

Напомним, в начале года президент Туркменистана приказал ещё больше усилить контроль над Интернетом в стране.

Также мы писали о том, что президент Туркменистана принял решение об отставке в феврале.