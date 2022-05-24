В Турции заявили, что страна может помочь Украине с эвакуацией больных и раненых из зон боевых действий. Страна готова взять на себя обязанности по организации "зеленого коридора".

Об этом сказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - сказал Коджа.

Он призвал поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения.

"Турция готова выполнять все, что от нее зависит в вопросах эвакуации и оказания медицинской помощи", - резюмировал министр.

Rusya-Ukrayna çatışmasında Türkiye, ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım gücünü bölgeye yönlendirmiştir. Başta hasta ve yaralıların tahliyesi olmak üzere güvenli bir tıbbi koridorun oluşturulması gerekmektedir.

75. DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ GENEL KURUL KONUŞMASINDAN pic.twitter.com/vXJQgYsLK9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2022

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