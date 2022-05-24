В Минздраве Турции предложили помочь Украине с эвакуацией. Фото: saglik.gov.tr

В Турции заявили, что страна может помочь Украине с эвакуацией больных и раненых из зон боевых действий. Страна готова взять на себя обязанности по организации "зеленого коридора".

Об этом сказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Во время российско-украинского конфликта Турция направила свою гуманитарную помощь, в первую очередь лекарства и медицинские товары в регион. Необходимо создать безопасный медицинский коридор, особенно для эвакуации больных и раненых", - сказал Коджа.

Он призвал поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения.

"Турция готова выполнять все, что от нее зависит в вопросах эвакуации и оказания медицинской помощи", - резюмировал министр.

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