Губернатор Луганской области Сергей Гайдай опубликовал видео сегодняшней эвакуации по "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут.

Соответствующий ролик губернатор разместил в своем Telegram.

На видео можно заметить, что по обеим сторонам дороги идёт обстрел, бус едет прямо через взрывы.

"То есть трасса сейчас простреливается полностью", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области действуют 12 тысяч российских военных.

Ранее мы писали, что по словам губернатора Гайдая, Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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