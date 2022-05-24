Дорога жизни. Появилось видео эвакуации по обстреливаемой трассе Лисичанск - Бахмут
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай опубликовал видео сегодняшней эвакуации по "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут.
Соответствующий ролик губернатор разместил в своем Telegram.
На видео можно заметить, что по обеим сторонам дороги идёт обстрел, бус едет прямо через взрывы.
"То есть трасса сейчас простреливается полностью", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области действуют 12 тысяч российских военных.
Ранее мы писали, что по словам губернатора Гайдая, Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях.
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