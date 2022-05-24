Россия готовится к длительной войне, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

"Сейчас их задача – окружить наши войска возле Северодонецка, Лисичанска, блокировать трассу. Это позволит им выйти на админграницы Луганской области. Наши военные там держатся, Генштаб также просчитывает все возможные риски, чтобы не допустить этого. В целом, действия российской армии свидетельствуют о том, что они осуществляют подготовку к длительной военной операции", – сказал Мотузяник.

По его словам, ситуация на фронте чрезвычайно сложна.

"Горячее всего – в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Оккупанты фактически круглосуточно бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия сейчас ищет новые рубежи – откуда и куда она может наносить ракетные удары, в том числе с территории Беларуси", – сообщил он.

Мотузяник заявил, что сейчас наблюдается самая активная фаза полномасштабной военной агрессии России.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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