Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов.

Об этом пишет Figaro.

На этот шаг карикатуристы пошли "из солидарности" с украинскими коллегами, которые "продолжают делать свое дело", вопреки российскому вторжению.

Украинские карикатуры "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора", - объясняет в своем заявлении Charlie Hebdo.

Большинство размещенных карикатур были взяты с выставки "Русский военный корабль, иди нах@й", проведенной в Одессе местной ассоциацией карикатуристов.

Как писала "Страна", ранее карикатура об украинцах на страницах Charlie Hebdo вызвала скандал. Сатирическое издание вышло с карикатурой, в которой предложило "кататься на украинцах" из-за роста цен на топливо.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин попадал на обложку Charlie Hebdo не один раз. Так, в марте 2022 года российского президента изобразили в виде голой полуобезьяны, которая своими маленькими гениталиями нависает над ядерной кнопкой.

"На пути к 21 веку!", - подписана карикатура, на которой художник изобразил "эволюционную" деградацию российского лидера.

Фото: facebook.com/CharlieHebdoOfficiel

В июне 2018 года Путина изобразили в танке, который целится в футбольные ворота, подразумевая, вероятно, что чемпионат используется как элемент войны. Также в комментарии говорилось, что Мундиаль в России - это трагикомедия в "потемкинских деревнях".

Напомним, что война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.