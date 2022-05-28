Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на ввоз стали из Украины. Беспошлинный импорт будет действителен в течение года.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности. Украина выразила готовность работать с США для решения проблемы глобальных избыточных мощностей по производству стали. Сталелитейная промышленность Украины серьезно подорвана неоправданной, неспровоцированной, упорной и бессовестной войной Российской Федерации против Украины. Ожидается, что значительный сбой в производстве стали в Украине сократит общий объем производства стали в Украине, а также объем стали, импортируемой в Соединенные Штаты из Украины, которая в 2021 году составляла менее 1 процента всего импорта стали в США. В то же время сталелитейная промышленность исторически была важна для Украины, и США и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли в качестве спасательного круга, пока страна восстанавливается", - объясняют в администрации решение Байдена.

Сам президент США заявил, что "в свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь" он пришел к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет особый случай.

"Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на год", - сказал Байден.

Речь идет об отмене 25%-й пошлины на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году во времена администрации Дональда Трампа.

Тогда власти Украины предпринимали усилия для исключения украинской металлургической продукции из-под действия американских пошлин.