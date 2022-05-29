Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на пост президента Украины.

"Плохой вопрос. Наверное, нет, потому что я не планировал и эту работу. Но тут ответственность из-за войны, что надо сделать все до конца. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом я могу быть полезным региону или государству, но скажу так, я иду за президентом. Меня бы тут не было, если бы я не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезным и где, президент будет считать, я принесу наибольшую пользу, будем смотреть", - сказал Ким, отвечая на вопрос о своих президентских амбициях.

Тем временем в Украине уже 95-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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