Более 150 городов мира расторгли побратимские соглашения с городами России после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил МИД Украины.

Еще десятки городов на пути к этому, отметили в МИДе, добавив, что в мире понимают, что с Россией не может быть ни дружеских, ни братских отношений.

Решения о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Кроме того, недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава.

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