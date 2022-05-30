Ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.

Об этом сообщил в Twitter в воскресенье, 29 мая, глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.



"Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь", - написал министр.

За минувшие сутки в Турции зафиксировано 864 случая инфицирования COVID-19, два человека умерли.

Ранее мы писали, что в первый день лета Кипр отменит все сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезжающих в страну туристов. Ограничения отменяются как в аэропортах, так и в портах страны. Причиной принятия такого решения, как утверждается, является улучшение эпидемической ситуации.

Также "Страна" рассказывала о том, как в Украине работает карантин во время войны. Так, на период действия военного положения не применяются нормы по отстранению от работы невакцинированных сотрудников тех профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.