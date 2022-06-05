Власть планирует простить кредиты тем, чье залоговое имущество пострадало во время войны. Соответствующий законопроект внесут в Верховную Раду Украины на следующей неделе.

Об этом сообщил глава финансового комитета Данил Гетманцев у себя на странице в Facebook.

Речь идет о списании задолженности по кредитам на имущество, которое было уничтожено в ходе военных действий. По его словам, по поручению президента разработку законопроекта согласовали с главой НБУ и премьер-министром.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - написал он.

Гетманцев написал, что человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект.

Скриншот: Facebook/Danil Getmantsev

Ранее мы рассказывали о последствиях резкого повышения учетной ставки с 10% до 25% годовых. Решение повергло финансовый рынок в шок, и его сравнивают со скачком учетки в марте 2015 года с 19,5% до 30%, когда произошел обвал курса гривни до 40 грн/$ и началось повальное закрытие банков в нашей стране.

Также "Страна" писала, что НБУ увеличил суммы страховых выплат по "автогражданке" и европротоколу.