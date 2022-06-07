Компания Apple представила новые MacBook - Air и Pro - на мощном процессоре М2.

Подробный отчет опубликован на сайте компании.

Новая версия MacBook Air доступна по цене от 1 099 долларов.

Особенности новой версии – увеличенное время работы без подзарядки (18 часов) и быстрая зарядка при наличии специального зарядного блока.

Составляющие "железа" следующие:

8-ядерный процессор;

10 ядер графики;

SSD до 2 ТБ;

24 ГБ памяти.

Ноутбук представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и тёмно-синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 20% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма Liquid Retina с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.

MacBook Air M2 получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Также Apple показала обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Цена осталась прежней – 1 299 долларов.

MacBook поступят в продажу уже со следующего месяца.

Кроме того, разработчики показали macOS Ventura с обновленными почтой и системами встроенного поиска и управления паролями, iOS 16 с распознанием текста из видео, новым экраном блокировки и обновленным iMessage, iPadOS 9 с режимом совместной работы над документами и игровыми фишками и watchOS 9 с фазами сна, обновленными тренировками и циферблатами.

Ранее мы писали, что Apple объявила о повышении цен на iPhone по всему миру.

По предварительным данным, абсолютно все модели и модификации новых смартфонов подорожают на 100 долларов, а некоторые модификации могут стать ещё дороже.

Рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.

Также "Страна" сообщала, что Apple прекращает производство легендарного плеера iPod. При этом он останется на полках в магазинах, пока не закончатся уже произведенные экземпляры.

Кроме того, Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone.