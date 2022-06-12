Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году.

Об этом сообщается на странице фонда.

"Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова, дочь покойного российского политика.

По ее словам, самое главное, что никто от Зеленского такого не ожидал.

"Все как-то не очень серьезно относились к Зеленскому. Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент это лидер свободного мира", - заверила она.

Среди кандидатов на премию были также мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие.

Победителя оглашают по результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда.

Напомним, что также Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time.

А организаторы вручения Пулитцеровской премии присудили специальный приз украинским журналистам.