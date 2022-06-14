Светская львица и бизнес-вумен Ким Кардашьян растянула легендарное платье телесного цвета в стразах кинодивы Мэрилин Монро, в котором та поздравляла Джона Кеннеди песней "С днем ​​рождения, мистер президент" в 1962 году. Платье оказалось испорченным после того, как Кардашьян примерила его перед Met Gala,. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на то, что за три недели до мероприятия Ким похудела на 7 килограммов, платье Мэрилин все же оказалось на нее маловато. Простое позирование Кардашьян для фотографий на красной ковровой дорожке с Питом Дэвидсоном могло нанести ущерб "самому дорогому платью в мире".

Ким Кардашьян позирует в оригинальном платье Мэрилин Монро Фото: Instagram kimkardashian

Таблоид Pop Culture опубликовал рядом снимки наряда, предположительно до и после того, как Кардашьян надела его в Метрополитен. На одном из кадров видны следы растянутой ткани и отсутствующие кристаллы, особенно вокруг задней застежки платья.

Фото до примерки и после (ниже)

"Ким вообще не следовало надевать это платье. Я имею в виду, что да, приятно воздать должное Мэрилин, но она могла бы сделать новое платье и скопировать его. Это был вневременной и культовый артефакт, который был поврежден", "Оставьте Ким уничтожить историческое произведение искусства", "Поздравляем Met Gala с демонстрацией реального примера того, почему отдел консервации, такой как Институт костюма, необходим для исторически значимых предметов одежды", – пишут в комментариях.

Администрация музея Рипли, предоставившего Ким платье Мэрилин, уверяла о принятии превентивных мер для предотвращения возможного ущерба:

"Это было непростым решением для Рипли, однако Ким Кардашьян продолжает проявлять огромное уважение к этой возможности и исторической одежде. От обширных исследований до соблюдения рекомендаций, таких как отсутствие макияжа, ношение платья только для короткого выхода на красную дорожку и абсолютно никаких изменений, она стала проводником – и добавила – в его историю". В то же время музей отметил, что предмет одежды "не пострадал".

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