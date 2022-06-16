Возвращения в "довоенную" Украину не будет, те кто воюет "чтобы все было по-старому, по доброму, как 23 февраля" - ставят невыполнимые цели.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своём Telegram-канале.

По его мнению, нужно воевать не за "старую", а за "новую Украину".

Эта "новая Украина", по мнению Арестовича, "даже чисто материалистически имеет шансы сократиться территориально, и уж точно - потерять приличную часть граждан".

Военные действия могут закончиться, по прогнозу Арестовича, через год, но даже когда это произойдет, "окончательно мы победим только тогда, когда решим - какую Новую Украину мы строим и начнём ее воплощать".

При этом, по его словам, все существующие сегодня "проекты Украины" не несут ей пользы, а только вредят государству.

"Если смотреть с точки зрения четырёх базовых проектов Украины (еврооптимистичного, националистического, советского и российского), то уже видно, что российский взял у нас кусок территории, советский, возможно, будет легитимизировать это взятие, националистический мечтает сделать из Украины Анти-Россию, а еврооптимистический пытается делать хорошую мину при плохой игре, старательно изображая, что пипеточная помощь Запада - это и есть высшая мудрость Европы, которую только мы и могли ожидать. Таким образом, советский и российский проекты принесли сюда кровь и мучения, националистический хочет впутать нас в сложные, контрзависимые (которые хуже зависимых) отношения с первыми двумя, а еврооптимисты просто откровенно врут, делая вид, что не замечают, что Европа отнюдь не настроена радикально бороться здесь с советским и российским проектами до полной победы над ними", - написал Арестович.

Ранее "Страна" сообщала, что Алексей Арестович знает, почему Запад медлит с поставками оружия.

Также мы писали, что советник Ермака Алексей Арестович назвал цели России в войне против Украины.