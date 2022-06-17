В России Роспотребнадзор посоветовал регионам подготовиться к возможным случаям завоза чумы. До 27 июня в субъектах должны будут проверить, хватает ли лекарств, средств индивидуальной защиты и инструментов для забора материала.

Постановление об этом подписала глава ведомства Анна Попова.

Дополнительные меры вводят "в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории России", а также завоза в страну чумы "из неблагополучных в эпидемическом отношении стран".

Регионам рекомендовано подготовиться к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование жителей о мерах профилактики чумы, в том числе необходимости вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

Местные управления Роспотребнадзора до 27 июня должны будут проверить, насколько медучреждения готовы на случай выявления больных, в частности, хватает ли средств индивидуальной защиты, инструментов для забора материала, лекарств и средств дезинфекции.

Также должна быть организована подготовка медиков, сотрудников КПП и пунктов временного размещения лиц, прибывших в Россию, по вопросам профилактики чумы и проведения первичных противоэпидемических мероприятий.

Между тем в Украине мэр Мариуполя спрогнозировал летом в городе вспышки дизентерии и чумы.

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