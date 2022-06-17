В Крыму задержали личного охранника организатора "блокады Крыма" Ленура Ислямова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) в пятницу, 17 июня.

Подробностей задержания пока не сообщают.

Отметим, что 29 апреля российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники уже писало о задержании "охранника Ислямова". По данным СМИ, речь шла о жителе Херсонской области 1991 года рождения. Он был задержан за участие в организации "Батальон имени Номана Челебиджихана". Сам Ленур Ислямов находится в Украине, в России он заочно приговорен к 19 годам колонии за организацию блокады Крыма.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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