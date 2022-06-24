Капитан Чесли "Салли" Салленбергер, посадивший неисправный самолет на реку Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году, уходит с должности постоянного представителя США при Международной организации гражданской авиации. Он решил вернуться к "жизни простого человека" после того, как пробыл в должности полгода.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В своем заявлении об уходе пилот сказал, что с 1 июля покинет пост в Международной организации гражданской авиации, агентстве ООН, занимающемся политикой и техническими вопросами в области воздушного транспорта.

Салленбергер получил мировую известность в 2009 году, когда смог благополучно посадить самолет на участке реки Гудзон недалеко от Нью-Йорка после того, как лайнер пролетел через стаю гусей, что вывело из строя оба двигателя. После того, как он удачно усадил Airbus A320 на воду, прибыли лодки, чтобы забрать 155 пассажиров и членов экипажа.

Эта посадка, позже названная "чудом на Гудзоне", легла в основу одноименного фильма 2016 года, в котором актер Том Хэнкс снялся в роли Салленбергера.

"Отказ от роли посла был непростым решением", - говорится в заявлении Салленбергера.

Ранее "Страна" рассказывала, как в США пассажир без малейшего понятия, как управлять самолетом, посадил легкую одномоторную "Сессну 280", когда стало плохо пилоту.

Также мы писали, что пилот пассажирского самолета Airbus А380 авиакомпании Emirates Airline сумел посадку в аэропорту Дюссельдорфа прямо во время урагана.